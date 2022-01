Politie schiet tientallen demonstranten dood in Kazachstan

Het is de derde dag van grootschalige protesten in Kazachstan. Getuigen hoorden ook al schoten op het grootste plein in Almaty, met 1,8 miljoen inwoners de grootste stad van het land. Daar zouden militairen slaags zijn geraakt met demonstranten. In het hele land is het internet afgesloten en zijn banken uit voorzorg gesloten.



Volgens het in Londen gevestigde NetBlocks, een groep die internetverbindingen monitort, was vrijwel heel Kazachstan donderdagochtend vroeg voor de tweede keer in korte tijd offline.