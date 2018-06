Politie schiet op 'losgeslagen' man in kerk in Berlijn

VIDEO Duizenden mensen herdenken slachtof­fers schietpar­tij Luik

17:25 Ongeveer 3000 mensen hebben in Luik de slachtoffers herdacht van de dodelijke schietpartij afgelopen dinsdag in de Belgische stad. De deelnemers legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook gingen honderden witte ballonnen de lucht in op de plek waar het drama plaatsvond.