Politie Malta zet met arrestatie ‘regelaar’ grote stap in onderzoek vermoorde journaliste

Vietnam vraagt families te betalen voor repatrië­ring slachtof­fers koelcontai­ner­dra­ma

9:47 De families van de 39 Vietnamese burgers die in oktober dood zijn aangetroffen in een koelcontainer in Groot-Brittannië, zullen de kosten van de repatriëring voor hun eigen rekening moeten nemen. Hun regering zal die niet betalen. Dit betekent voor sommige van de arme families dat ze eerst hebben betaald om hun zoon of dochter in Engeland te krijgen en dat nu opnieuw moeten doen om hun lichaam terug te halen. ,,We weten niet waar we dat geld vandaag moeten halen.’’