Politie Madrid onderzoekt mysterieus incident bij Noord-Koreaanse ambassade

Geen tijd om te praten

Volgens de krant zou de agent een van de chauffeurs hebben herkend als de man die even ervoor de deur voor hem had geopend. Sinds vrijdag is het hele incident in nevelen gehuld. Ook is er geen aangifte gedaan van een overval op de ambassade. Het personeel van het consulaat weigert elk commentaar. ,,We hebben geen tijd om te praten, we laten het hierbij’’, is de officiële lezing van een woordvoerder.



Ondanks de beperkte informatie heeft de Spaanse nationale politie nu een onderzoek ingesteld naar het voorval. In het bijzonder de vraag wie er achter de urenlange ‘gijzeling’ zit, houdt de politie bezig. Ook wordt er gekeken of er, naast de gestolen computers en de informatie erin, meer dingen zijn meegenomen. De ambassade is gevestigd in een woning die nauwelijks is aangepast om door te gaan voor een consulair gebouw.



Het sobere pand, dat vol zou staan met foto's van de familie Kim, ligt in een chique wijk, slecht vier minuten verwijderd van het hoofdkantoor van de Spaanse inlichtingendienst CNI. Diplomatieke bronnen melden aan El Confidencial dat, hoewel ze op politiek niveau nog vijanden zijn, het Noord-Koreaanse ambassadepersoneel af en toe dineert met hun Zuid-Koreaanse collega's.