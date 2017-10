Politie in Rio schiet Spaanse toeriste dood bij versperring

De politie in Rio de Janeiro heeft een Spaanse toeriste doodgeschoten toen ze met haar auto in een sloppenwijk niet stopte voor een politieversperring. De wijk Rocinha is al een maand lang het toneel van ernstig geweld tussen rivaliserende bendes.

De politie in Rio bevestigde in een schriftelijke verklaring dat Maria Esperanza Ruiz Jimenez (67) overleed nadat ze door een politieagent in de wijk Rocinha was neergeschoten.

Bendes

Rivaliserende bendes in de wijk bestrijden elkaar over de controle over de drugshandel. Schietpartijen tussen de bendes en met de politie vinden bijna dagelijks plaats. Ook in andere favela's in de stad waar in 2016 de Olympische Spelen waren, is het aantal schietpartijen gestegen.