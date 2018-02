Politie heeft bewijs van corruptie Israëlische premier Netanyahu

Netanyahu zou peperdure cadeaus van miljardairs en zakenlieden, uit Israël en uit het buitenland, hebben geaccepteerd. Hij zou daarbij zelf hebben aangegeven welke cadeaus ter waarde van tienduizenden euro's hij het liefst zou ontvangen, in ruil voor politieke gunsten. Zo kreeg hij onder meer sigaren en champagne van de in Israël geboren Hollywood-producent en dagbladuitgever Arnon Milchan.



De zogenoemde 'Zaak 2000' behelst ook een deal die Netanyahu wilde sluiten met de uitgever van het Israëlische dagblad Yedioth Ahronoth. In ruil voor positieve berichtgeving zou de premier de concurrerende gratis krant Israel Hayom benadelen.

Netanyahu is sinds begin vorig jaar meerdere keren ondervraagd. De Israëlische premier noemt de aantijgingen een 'heksenjacht' en ontkent iets onrechtmatigs te hebben gedaan.

Conclusies

De politie kan alleen een aanbeveling doen, het besluit om een aanklacht in te dienen ligt bij de procureur-generaal. Politiefunctionarissen zijn van plan hun aanbevelingen uiterlijk morgen bij de officier van justitie in te dienen, aldus de krant Times of Israel.

,,Als en wanneer de politie een samenvatting van de onderzoeken aan de procureur-generaal presenteert, zal een korte en beknopte verklaring aan de pers worden vrijgegeven die hen informeert over de conclusies op basis van de verzamelde gegevens, evenals de praktijk met onderzoeken van prominenten”, aldus een politiebron.

Belachelijk