Politie deelt beelden van incident waarbij 14-jarig meisje omkwam in pashokje Los Angeles

President Polen houdt omstreden mediawet tegen met veto

De Poolse president Andrzej Duda heeft zijn veto uitgesproken over een mediawet die volgens tegenstanders de persvrijheid beperkt. De omstreden wet was eerder deze maand goedgekeurd door het parlement in Warschau tijdens een stemming die niet bij de oppositie was aangekondigd.

27 december