Politie België: Truckchauffeur niet schuldig aan dodelijk auto-ongeluk Nederlandse vrouw

De chauffeur van de vrachtwagen die eergisteren in het Belgische dorp Lavaux-Sainte-Anne betrokken raakte bij een ernstig auto-ongeluk waarbij een Nederlandse vrouw om het leven kwam, treft volgens de politie geen enkele blaam. Pierre Jacob, commissaris van het politiedistrict aldaar, stelt dat de in 1961 geboren bestuurster op het gevaarlijke kruispunt een stopbord negeerde dat daar onlangs na een eerder verkeersincident was neergezet.

De 58- of 59-jarige vrouw was volgens de Franstalige nieuwssite Matele op slag dood. Haar twee dochters raakten zwaargewond. Een van de kinderen is na de noodlottige crash naar een ziekenhuis in Mont-Godinne (gemeente Yvoir) gebracht. De andere moest met traumahelikopter naar een ziekenhuis in Bra-sur-Lienne worden vervoerd. De politie, zo benadrukt Jacob, mag wegens strenge privacyregels in België geen uitspraken doen over de identiteit van de slachtoffers. Alleen het geboortejaar van de vrouw is bekendgemaakt. ,,Het onderzoek is inmiddels afgerond”, is het enige wat de commissaris over de zaak kwijt wil.

Volgens de autoriteiten verleende de vrouw geen voorrang aan de vrachtwagen die vanuit Wellin kwam en op weg was naar de E411. De bestuurder van de vrachtwagen had niet gedronken en reed niet te hard. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is na het ongeluk niet voor ondersteuning ingeschakeld, zo benadrukt een woordvoerster. Net als de politie in België doet ook het ministerie geen uitspraken over de identiteit van de vrouw en haar kinderen.

Gevaarlijk punt

Het was niet de eerste keer dat een ernstig ongeval plaatsvindt op het bewuste kruispunt. Bewoners van Lavaux-Sainte-Anne klagen al geruime tijd over de gevaarlijke situatie ter plaatse. Volgens Belgische media zijn alleen al dit jaar vier ongelukken op het kruispunt gebeurd en meerdere vorig jaar. Inmiddels gaan er stemmen op om het onoverzichtelijke kruispunt te veranderen in een rotonde en hoe dan ook de borden duidelijker te maken.