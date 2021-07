Politie beëindigt massaal jongerenfeest op populair Portugees strand

Of onder hen ook Nederlandse (ex-)scholieren waren, is onduidelijk. Diverse reisorganisaties, zoals GoGo Reizen bieden in ieder geval jongerenvakanties aan naar de populaire Algarve-badplaats aan. Begin juli vorig jaar zorgden Nederlandse jongeren voor ophef toen ze massaal de coronaregels negeerden en met honderden samendromden bij populaire café's in de drukke straat Rua da Oura. De militaire politie greep in en slingerde tientallen jongeren op de bon wegens het nuttigen van alcohol op straat.



Volgens Jeroen van Velzen, algemeen manager van populaire feestcafés Bloopers en Celebration, zijn er ook nu veel Nederlandse jongeren in Albufeira. ,,Onze cafés draaien voor 90 procent op Nederlanders en door het slechte weer bij jullie is het hier behoorlijk druk.” Tegelijk zouden op Praia da Oura zaterdagavond vooral veel Spanjaarden zijn geweest. ,,Vorige week hadden Spaanse jongeren hun spring break, voorjaarsvakantie en dan komen ze massaal hierheen.”