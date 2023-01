Politie arresteert Duitse medewerker geldtransport die verdween met meer dan miljoen euro

Lichaam 10-jarige Vietnamese jongen die in schacht viel na drie weken geborgen

In Vietnam is vanochtend het lichaam geborgen van het 10-jarige jongetje Ly Hao Nam, dat op oudejaarsdag in de 35 meter diepe schacht van een betonnen funderingspaal was gevallen. Bergingswerkers wisten af te dalen tot een diepte van 25 meter en takelden vanaf daar het lichaam met speciale apparatuur omhoog, melden staatsmedia.

20 januari