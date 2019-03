Politica beschuldigt Joe Biden van misplaatste kus

In de Verenigde Staten heeft een politica voormalig vicepresident Joe Biden ervan beschuldigd haar in 2014 een misplaatste kus op het hoofd te hebben gegeven.

Dat gebeurde in het openbaar en zonder toestemming, zo zegt de 39-jarige Democrate Lucy Flores, die namens Nevada in het Huis van Afgevaardigden zat. De manier waarop Biden vrouwen aanraakt, is al vaker in de media besproken. Biden zou een gooi naar het presidentschap namens de Democraten overwegen. Hij heeft nog geen officiële aankondiging gedaan over een mogelijke kandidatuur.

Lucy Flores vertelt in een bijdrage op de website The Cut dat Joe Biden haar tijdens een verkiezingsbijeenkomst kwam steunen toen ze een gooi deed naar de post van adjunct-gouverneur van Nevada. Terwijl ze zich voorbereidde om het podium op te gaan ‘voelde ik plots twee handen op mijn schouders. Ik stond als verstijfd: 'waarom raakt de vice-president van de Verenigde Staten me aan’’, schrijft ze. Daarop voelde Flores hoe Biden nog dichterbij kwam en haar achteraan op het hoofd een lange en dikke kus gaf. ,,Mijn hersenen slaagden er niet in om te beseffen wat er gebeurde. Ik voelde me beschaamd, ik was geschokt en in de war", vervolgt ze.

De 76-jarige Biden laat via een woordvoerder weten dat hij zich de feiten niet herinnert. Hij haast zich tegelijk om zijn grootste respect uit te spreken ten aanzien van Flores. ,,Het is het volste recht van mevrouw Flores om haar herinneringen en haar bedenkingen te delen, en het feit dat ze dat kan doen, betekent een stap vooruit voor onze samenleving", aldus een verklaring.

Biden is al tientallen jaren actief in de Amerikaanse politiek. Hij gaf zelf tijdens een toespraak in Delaware al eens toe dat hij graag mensen aanraakt. ,,Dat ben ik altijd al geweest. En dat bezorgt mij problemen", zei hij.