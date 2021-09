Polen waarschuwt migranten per sms voor dichte grens: ‘Belarus vertelt leugens’

‘De Poolse grens is gesloten. De autoriteiten in Belarus hebben jullie leugens verteld. Ga terug naar Minsk’, staat in het tekstbericht.



Verder staat in het sms’je dat de migranten het risico lopen opgesloten te worden als ze toch de grens oversteken, omdat het om illegale migratie gaat. Bij het tekstberichtje is een link gevoegd naar websites met uitleg in het Arabisch, Engels, Russisch en Frans over het Poolse beleid voor illegale migranten, aldus het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Duizenden migranten uit vooral het Midden-Oosten hebben de afgelopen maanden geprobeerd om vanuit Belarus de EU-landen Polen, Letland en Litouwen binnen te komen. Het regime van de Belarussische leider Loekasjenko laat hen ongehinderd door uit vergelding voor EU-sancties. De drie landen hebben de noodtoestand uitgeroepen, hekken geplaatst en het leger ingezet.

Gevangen

De Poolse autoriteiten meldden deze week dat ze sinds begin augustus 8200 migranten hebben tegengehouden die Polen probeerden binnen te komen. Ongeveer 12.000 migranten slaagden er wel in de grens over te steken. Zij zijn gevangengezet. De Poolse douane liet weten dat alleen dinsdag al 473 migranten aan de grens zijn tegengehouden.

Volledig scherm Poolse militairen bouwen een hek op de grens met Belarus. © REUTERS

Belarus kreeg afgelopen jaar tal van strafmaatregelen opgelegd voor het bruut neerslaan van de protestbeweging in het land. Die kwam op de been rond de volgens de EU door president Aleksandr Loekasjenko gestolen verkiezingsoverwinning van een jaar geleden.

Loekasjenko sloeg terug door onder anderen Iraakse migranten naar zijn land te halen en over de grens met EU-landen Litouwen, Polen en Letland te zetten. Ook maakte hij een eind aan de samenwerking met de EU om illegale migratie tegen te gaan en migranten die in de Unie niet welkom zijn terug te sturen.

Litouwen

Litouwen is ondertussen ook begonnen met de bouw van een 508 kilometer lang hek aan de grens met Belarus om te voorkomen dat migranten daar via de grotendeels onbeveiligde grens de EU binnenkomen. De regering in Vilnius meldde woensdag dat rollen prikkeldraad worden uitgelegd in Druskininkai, een kuuroord in het zuiden van de Baltische staat.

Ook in andere delen van het land worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van het hekwerk. Dit hek moet 4 meter hoog worden en daarbovenop komt dan prikkeldraad als extra obstakel. De Litouwse autoriteiten verwachten dat het werk in 2022 klaar is. De kosten zijn geraamd op 152 miljoen euro.

In buurland Letland wordt ook aan een hek aan de grens met Belarus gewerkt. In de eerste fase rolt de Letse regering 37 kilometer prikkeldraad uit.

