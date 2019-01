Polen sluit alle onveilige escaperooms nadat vijf tieners om het leven kwamen

De autoriteiten voerden dit weekend inspecties uit in minstens 178 escaperooms in het hele land. Daarvan bleken 129 locaties niet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen te voldoen, zei het hoofd van de nationale brandweer Leszek Suski. Dertien plekken zijn meteen gesloten.

De 15-jarige meisjes vierden vrijdag een verjaardag in een escape room in de noordelijke stad Koszalin toen de brand uitbrak. De eigenaar van de locatie is vandaag gearresteerd, melden Poolse media. Volgens de brandweer was de kamer waar de meisjes uit moesten ontsnappen ongeveer 7 vierkante meter groot. Daarnaast stonden verwarmingsinstallaties naast brandbare materialen en waren er kaarsen in het pand. Ook de elektrische bedrading was provisorisch.