Polen krijgt hulp van Europol bij grenscrisis, Loekasjenko dreigt gaskraan dicht te draaien

video Tik­Tok-ge­baar redt Amerikaan­se tiener uit handen van ontvoerder

Een 16-jarig meisje uit de Amerikaanse staat North Carolina is uit de handen van haar ontvoerder gered dankzij ‘het handgebaar dat levens kan redden’, het gebaar voor huiselijk geweld waarmee je zonder woorden duidelijk kan maken dat je in nood verkeert. Het meisje had het gebaar geleerd via de populaire sociale media-app TikTok.

8 november