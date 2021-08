Polen gaat omstreden tuchtcollege voor rechters hervormen

Kaczynski zei dat de regering in september met voorstellen komt om het tuchtcollege te hervormen. Het hoofd van het Poolse hooggerechtshof had afgelopen week al duidelijk gemaakt dat voorlopig geen nieuwe zaken meer voorgelegd mogen worden aan die disciplinaire raad , die volgens critici kan worden gebruikt om kritische rechters te straffen.

EU

De oprichting van het tuchtcollege plaatste de regering in Warschau op ramkoers met de EU. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in juli dat de tuchtregeling de onafhankelijkheid van Poolse rechters aantast en strijdig is met het Europees recht. Het in Luxemburg gevestigde hof had Polen gevraagd de werkzaamheden van de disciplinaire raad op te schorten, maar volgens de hoogste Poolse rechter mocht die opdracht worden genegeerd.