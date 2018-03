Poetin wint verkiezingen Rusland ruim: nog zes jaar president

Zo'n 60 procent van de Russen heeft, zo stellen de exitpolls, zijn stem uitgebracht. Dat ruime percentage is voor Poetin zo mogelijk nog belangrijker dan de uitslag. Het heeft hem een stevig mandaat; zeker tegenover het Westen dat al van oudsher kritisch is over zijn autoritaire regeerstijl.



Het is al vaker vastgesteld: de tegenstanders maakten eigenlijk geen schijn van kans, onder meer omdat ze nauwelijks aan de bak kwamen in de media die ook onder invloed van Poetin staan. Pas vlak voor de verkiezingen kregen ze wel zendtijd en mochten ze aan tv-debatten meedoen, maar aan die discussies deed Poetin zelf dan weer niet mee.



Voor ontwerpster Joelia Tsjerova (28) maakt het allemaal niet uit. Ze heeft in stemlokaal 2044 in een zuidelijke wijk van Moskou zojuist op de communist Pavel Groedinin gestemd, iets wat helemaal niet bij haar jonge, vlotte verschijning past. ,,Het is een proteststem’’, bekent ze. ,,Videoblogger Joeri Doedj heeft een weddenschap gesloten dat hij zijn haren afscheert als Groedinin meer dan 15 procent krijgt. Er is niet langer de mogelijkheid om ‘tegen allen’ te stemmen. En dit was mijn manier om te laten zien, dat ik het helemaal gehad heb met dit systeem’’, zegt Tsjerova.

Aanstootgevend

Dan had ze ook op de liberale kandidate Ksenia Sobtsjak kunnen stemmen, want die profileert zich bij uitstek als de kandidate ‘tegen allen’. Maar het aanstootgevende gedrag van de televisiejournaliste en celebrity in het verleden, stuitte de ontwerpster tegen de borst. Op YouTube zijn nog altijd filmpjes van Sobtsjak te vinden waarin ze zich zuipend, fuivend en vuilbekkend een weg baant door het leven. ,,Nee, daar kan ik niet op stemmen’’, verzucht Tsjerova.



Rond stemlokaal 2044 hangt een feestelijke stemming. Er klinken vrolijke Russische popliedjes. In standjes voor het gebouw kun je snuisterijen kopen. Twee clowns op stelten vermaken de kinderen en een man staat in de vrieskou sjasjliek te bereiden.

Volledig scherm Ksenia Sobchak. © AP

Boycot

De grote afwezige de afgelopen tijd: Poetins sterkste opponent Aleksej Navalny. Hij kreeg niet de kans deel te nemen vanwege een juridisch bedenkelijke veroordeling wegens verduistering. Navalny zelf heeft opgeroepen tot een boycot van de verkiezingen maar de meeste Russen hebben daar blijkbaar geen gehoor aan gegeven.



Duizenden van Navalny’s waarnemers hadden zich gisteren over de stemlokalen verspreid om eventuele onregelmatigheden te melden. Zij signaleerden honderden overtredingen, variërend van online-camera’s die niets tonen (want te ver weg of gehinderd door gek geplaatste ballonnen), tot personeel dat al voor opening van een stemlokaal had gestemd, en stembussen die al voor aanvang deels waren gevuld.



Ook zijn er beelden van een stemlokaal in Dagestan waar medewerkers duidelijk meerdere stembiljetten in de stembus doen. Overal in Rusland zouden volgens Navalny’s waarnemers mensen met bussen zijn rondgebracht om meerdere stemmen uit te brengen. De Russische non-gouvermentele organisatie voor eerlijke verkiezingen Golos (‘stem’) noteerde een kleine 1.800 schendingen.

Volledig scherm Aleksej Navalny. © epa

Krim