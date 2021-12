Poetin: VS zetten raketten op onze drempel

De zitting duurde precies vier uur en iedereen keek vooral uit naar wat Poetin te zeggen had over de situatie rond Oekraïne. Al weken trekken tienduizenden Russische troepen samen langs de grens met het buurland. Het Westen vreest een Russische invasie.

Poetin zei geen oorlog te willen met Oekraïne. Maar vindt het eveneens ontoelaatbaar als de voormalige Sovjetrepubliek bij de Navo komt, stelde hij in ongekend harde en soms emotionele retoriek. ,,We hebben duidelijk gemaakt dat de verplaatsing van de Navo naar het oosten onaanvaardbaar is’’, aldus Poetin. ,,De Verenigde Staten staan ​​met raketten voor onze deur. Is het een buitensporige eis om dat niet bij ons thuis te doen? Hoe zouden de Amerikanen reageren als er raketten zouden worden geplaatst aan de grens met Canada of Mexico?’’

Vijf golven

Poetin deed weinig om de spanningen rond Oekraïne te verminderen. Hij verklaarde dat hij bereid zou zijn tot een ​​interventie, als hij het gevoel had dat Oekraïne een aanval op de pro-Russische regio’s Donetsk en Loehansk in het land aan het voorbereiden was. Ook stelde hij dat met het huidige regime in Kiev niet meer te praten valt, iets wat Poetin hoe dan ook al maanden niet meer doet.

Volledig scherm De Russische president Poetin. © AP

De uitbreiding van de Navo sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 is voor Poetin een centraal thema, dat ook vandaag telkens weer terugkeerde. ,,Ze zouden niet uitbreiden, maar hebben dat toch gedaan. Wij zijn belazerd! Ze hebben gewoon vals gespeeld, er zijn vijf golven van Navo-uitbreiding geweest”, fulmineerde Poetin. ,,Wilt u garanties van ons? U moet ons een garantie geven. Onmiddellijk. En nu. En praat er niet tientallen jaren over.’’

Stellig

Vorige week publiceerde Moskou een lijst met eisen aan de Navo. Oekraïne mag daar niet bij van het Kremlin, evenmin als de andere voormalige Sovjetrepublieken. Ook mag de Navo geen activiteiten ontplooien in die landen en wil Rusland zeggenschap hebben over het aanleveren van Navo-troepen in Oost-Europese landen als Polen en de Baltische staten. De Europese Unie heeft al laten weten dat ze de Russische eis over toelating van Oekraïne niet accepteert.

Als lichtpuntje gaf Poetin aan, dat er vorderingen worden gemaakt met de Verenigde Staten om de veiligheidseisen van Rusland te bespreken. ‘’De VS-partners vertelden ons dat ze klaar zijn om deze discussie, helemaal begin volgend jaar in Genève te beginnen’’, verklaarde de Russische president.

