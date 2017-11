Poetin pakt Trump terug en tekent wet tegen buitenlandse media

Poetin tekende de wet zaterdag nadat het Russische parlement die eerder had aangenomen. De stap is een vergelding voor het feit dat de Russische tv-zender RT door het Amerikaanse ministerie van Justitie was geregistreerd als een buitenlands agent.. Volgens Rusland is het onacceptabel dat de Amerikanen zulke druk uitvoeren op Russische media. RT is de nieuwe naam voor Russia Today, een nieuwszender die in de Verenigde Staten in het Engels uitzendt. De zender wordt betaald door de Russische regering.



De Amerikaanse regering beschuldigt Rusland ervan Amerikaanse kiezers te hebben beïnvloed tijdens de verkiezingen vorig jaar. Poetin heeft inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen altijd ontkend. Hij zegt dat de beperking van Russische media in de Verenigde Staten een aanval is op de persvrijheid.