Poetin krijgt nieuwe ontmoeting Trump

Winkelier bluft domme overval­lers met succes af: Kom straks maar terug!

20:22 Pure bluf, meer had de eigenaar van een vapeshop in het Belgische Montignies-sur-Sambre niet nodig om zes overvallers zijn dampwinkeltje uit te krijgen. Dat het zestal voor de toonbank niet al te snugger was, had uitbater Didier al snel in de smiezen. Dat de rovers regelrecht in de armen van de politie zouden lopen, had hij niet kunnen vermoeden.