Poetin kondigt 'vredesmissie' aan in afvallige regio's Oekraïne

Brussel veroordeelt Poetins besluit ‘in de sterkst mogelijke bewoordingen’ en spreekt van een ‘schaamteloze schending’ van zowel internationaal recht als de Minsk-akkoorden (waarbij Rusland partij is, red.). ‘De Europese Unie zal reageren met sancties tegen degenen die betrokken zijn bij deze illegale daad’, luidt het in een gezamenlijke verklaring van de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie, Charles Michel en Ursula von der Leyen.



De Europese Unie zal een ‘beperkt pakket sancties’ tegen Russen aankondigen die bij het erkenningsbesluit betrokken waren. Dat zei premier Mark Rutte maandagavond in het programma Jinek. Als Rusland het buurland daadwerkelijk binnentrekt, dan volgen ‘massieve sancties’, waarschuwde hij.



Het gaat nu volgens Rutte bijvoorbeeld om mensen in het Russische parlement die betrokken waren bij het besluit om tegen president Vladimir Poetin te zeggen dat hij de Oekraïense regio’s moet erkennen. Ook komen er sancties tegen mensen in de afvallige regio’s en hun financiële belangen. ,,Precieze besluitvorming vindt waarschijnlijk morgen plaats.”



,,Maar als Rusland een stap zet in Oekraïne dan ligt er een massief pakket sancties klaar”, aldus de premier. Het binnentrekken van de afvallige volksrepubliekjes zal al voldoende zijn om dit zware pakket in werking te stellen, zei Rutte. Hij noemt het besluit van Poetin om Donetsk en Loehansk te erkennen een ‘zware escalatie’ en ‘echt zeer ernstig'.