Poetin kondigt staat van beleg af in vier Oekraïense regio's: 'Teken dat oorlog niet echt lekker gaat’

UPDATEDe Russische president Vladimir Poetin heeft in vier door Rusland illegaal geannexeerde regio’s in Oekraïne de staat van beleg afgekondigd. Hiermee vervalt een deel van de gewone wetgeving in de gebieden, voor zover die nog gerespecteerd werd. Volgens militair analist kan de stap van Poetin te maken hebben met de naderende strijd om de stad Cherson.

Het gaat om de regio’s Cherson, Donetsk, Loehansk en Zaporizja. Het gezag wordt in deze situaties doorgaans autoritair en meestal door militairen uitgeoefend. In de vier regio’s wordt gevochten en is feitelijk al sprake van een soort staat van beleg door de pro-Russische autoriteiten. Poetin beklemtoonde vanmiddag aan het begin van een bijeenkomst van de Russische veiligheidsraad dat de staat van beleg die al gold nu is geformaliseerd naar Russisch recht.

Ontwerpwetgeving doet vermoeden dat bewoners van de geannexeerde gebieden onder meer te maken kunnen krijgen met reisbeperkingen, strengere regels voor publieke bijeenkomsten en minder vrijheid van meningsuiting. Maar de precieze inhoud van het oorlogsrecht dat in de regio's moet gaan gelden, lijkt nog niet in kannen en kruiken. De belaste overheidsorganen moeten binnen drie dagen voorstellen doen wat voor maatregelen ze ingevoerd willen zien.

Loopgraven in de tuin

Volgens Mart de Kruif, voormalig commandant der landstrijdkrachten en militair analist, is er geen vaste definitie voor een staat van beleg. ,,Maar het geeft autoriteiten en commandanten ter plekke meer de vrije hand om te doen wat ze nodig achten. Denk aan iets als loopgraven maken bij iemand in de tuin.”

,,We werken aan het oplossen van moeilijke, grootschalige uitdagingen om Ruslands veiligheid en een veilige toekomst te verzekeren, en om onze mensen te beschermen”, zei Poetin bij zijn aankondiging. ,,Degenen die zich in de frontlinie bevinden en zij die militaire training ondergaan, moeten steun voelen en weten dat ze een groot, machtig land en een verenigd volk achter zich hebben staan.”

Volledig scherm Archieffoto van 20 mei 2022: een luchtbeeld van de Oekraïense stad Cherson. © AFP

De gebieden waar het over gaat, behoren tot het grondgebied van Oekraïne, maar werden sinds de inval van Rusland in februari door de Russen geannexeerd. Poetin nam het Oekraïne tijdens zijn aankondiging echter kwalijk dat het land weigert de de regio’s als Russisch te erkennen, en dat Kiev elke vorm van onderhandelingen afwijst en de regio’s onder vuur neemt.

Evacuatie uit Cherson

De aankondiging van de staat van beleg was te zien op de Russische staatstelevisie. Daarop waren ook beelden te zien van mensen die de stad Cherson ontvluchtten. Het Oekraïense leger is in het gebied rond Cherson bezig aan een opmars. Westerse analisten achten het goed mogelijk dat Oekraïne de strategisch belangrijke stad in het zuiden dit jaar nog herovert. En ook in Rusland zijn ze daarvoor bevreesd. Het verlies van Cherson zou voor Poetin een gevoelige klap zijn.

De uitgeroepen staat van beleg zou daarom kunnen worden gezien als een poging van Poetin om zijn grip op de geannexeerde Oekraïense regio's te verstevigen.

Volledig scherm Mart de Kruif, voormalig commandant der landstrijdkrachten. © Brunopress

De Kruif ziet de afkondiging van Poetin ook als een manier om het Russische volk te doordringen van de dreiging die er heerst, en die betekent dat Rusland weer grondgebied kan kwijtraken dat de president nu als Russisch beschouwt. ,,Het uitroepen van de staat van beleg kan zeker met Cherson te maken hebben. Het is in mijn ogen ook een teken dat de oorlog voor Poetin niet echt lekker gaat. Hij is gebieden aan het kwijtraken. Als de Oekraïners erin slagen Cherson te heroveren, kunnen ze de rivier de Dnjepr ten oosten van het gebied als verdedigingslinie gebruiken. Daarmee stellen ze ook Odessa, de grote havenstad aan de Zwarte Zee, veilig. Dat zou voor de Russen echt een flinke klap zijn.”

Oekraïne ziet de evacuatie van naar verluidt 60.000 burgers uit Cherson door pro-Russische autoriteiten als een ‘propagandashow'. Andri Jermak, hoofd van het kantoor van president Volodimir Zelenski, beschuldigt Rusland er ook van inwoners bang te maken met nepnieuwsbrieven over Oekraïense beschietingen op Cherson. Ook Poetin zei tijdens zijn afkondiging vanmiddag dat de Oekraïners op Cherson schieten. Maar Jermak zegt dat Oekraïense troepen niet schieten op hun eigen steden.

