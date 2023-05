Poetin haalt uit tijdens speech op Russische overwinningsdag: ‘Het Westen is vergeten wie de nazi's versloeg’

De Russische president Poetin haalt uit naar het Westen in zijn toespraak tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning. Hij zei onder meer dat westerse elites ‘haat en Ruslandfobie zaaien’, en dat het westen ‘vergeten is wie de nazi's versloeg’.

Vanaf het Rode Plein in Moskou, waar de parade plaatsvindt, sprak Poetin de menigte toe. Volgens de president heeft het westen een ‘echte oorlog’ losgelaten op Rusland.

,,We zien hoe ze monumenten voor Sovjet-soldaten vernietigen en een cultus van nazi's creëren. Ze willen ons land vernietigen”, zei hij. ,,Wij herinneren ons nog welke rol de mensen van de Sovjet-Unie speelden in de overwinning op Nazi-Duitsland. Wij herinneren ons nog de rol van de VS, het VK en China in de Tweede Wereldoorlog.”

Oekraïne gegijzeld door Westen

Rusland viert elk jaar op 9 mei de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog met een grootse feestelijke parade van militairen en wapens. Dit jaar is de beveiliging sterk opgevoerd vanwege de dreiging van aanslagen, in sommige steden zijn de parades zelfs afgelast. Ook de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko is aanwezig.

Quote De ‘globale elites’ zouden alle nazi's in de wereld in Oekraïne hebben verzameld om Rusland neer te halen

Poetin sprak ook over de Russische invasie van Oekraïne. Hij zei trots te zijn op de deelnemers aan de invasie., die nog altijd eufemistisch ‘speciale operatie’ wordt genoemd. Hij stelde bovendien dat het Oekraïense volk ‘gegijzeld’ is door de ambities van het Westen. De ‘globale elites’ zouden bovendien alle nazi's in de wereld in Oekraïne hebben verzameld om Rusland neer te halen.

Poetin houdt de ‘globale elites’ ook verantwoordelijk voor de Maidan-protesten in 2014, die hij beschrijft als een ‘bloederige coup'. Dat jaar kwam de bevolking in opstand tegen het besluit van toenmalig president Viktor Janoekovytsj om de politieke associatie- en vrijhandelsovereenkomst met de Europese Unie (EU) niet te ondertekenen. ‘Op onze overwinning’, sloot Poetin zijn toespraak af.

Grootste feestdag

De Dag van de Overwinning is veruit de grootste Russische feestdag en werd ingesteld door de vijftien republieken van de Sovjet-Unie één dag na de overgave van nazi-Duitsland op 8 mei 1945. Met grote militaire parades en vuurwerkshows worden diegenen die tijdens de oorlog omkwamen geëerd. Er worden bloemen en kransen gelegd op oorlogsgraven en er zijn speciale feesten en concerten voor de veteranen.