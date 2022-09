Poetin geeft klokkenluider Snowden Russisch paspoort

Snowden (39) is een voormalig CIA-medewerker en systeembeheerder voor de geheime dienst NSA. Hij verstrekte journalisten in 2013 zeer vertrouwelijke documenten over geheime spionageactiviteiten. Ook verklaarde hij hoe de NSA wereldwijd online communicatie bewaakt met een computerprogramma.

Het Federal Bureau of Investigation gelastte in 2013 de arrestatie van Edward Snowden wegens spionage. Op het moment van zijn eerste onthullingen verbleef Snowden in een hotel in Hongkong. Toen hij daar gearresteerd dreigde te worden op verzoek van de VS, nam hij een vlucht naar Moskou.

Vervolgens accepteerde Snowden een aanbod voor asiel door Venezuela; hij verbleef op dat moment op de luchthaven van Moskou, in de neutrale transitzone. Mede doordat de Verenigde Staten zijn paspoort introkken, werd een vlucht naar Zuid-Amerika echter problematisch.

Daarna vroeg en kreeg de klokkenluider asiel in Rusland. Uiteindelijk werd die status in 2020 permanent. Snowden trouwde in Moskou met de acrobaat en blogger Lindsay Mills. In december 2020 kregen zij samen een zoon. Beiden hadden toen nog geen Russisch burgerschap.

