Plotselinge dood Nederlands stel in Colombia: ‘Vergiftiging veroorzaakt door vreemde substantie’

De eerste hypotheses wijzen op een voedselvergiftiging door een maaltijd die Nienke Bawa (29) en haar vriend Bob Kootte (31) nuttigden in een restaurant in het historische centrum van de havenstad, meldt WRadio, dat het rapport kon inzien. Uit informatie van het Openbaar Ministerie, dat de zaak onderzoekt, en de patholoog blijkt volgens de nieuwszender dat het Nederlandse stel maandagavond The Rum Box bezocht, een restaurant in het historische centrum van Cartagena. Ze bestelden er een mogelijk besmette vis die de dodelijke vergiftiging zou hebben veroorzaakt.

De eigenaar van het bewuste restaurant, dat zich promoot als ‘de nr. 1 van alle restaurants in de stad op Tripadvisor’, is de zoon van de burgemeester. ,,Mijn restaurant is een van vele restaurants die ze bezochten maar voor zover ik begrijp (ik kan het je niet verzekeren) aten ze geen vis’’, verklaarde Abraham Dau hij in een chatgesprek met de nieuwszender.

Familieleden van de slachtoffers zijn volgens WRadio inmiddels in Cartagena aangekomen in verband met de afwikkeling van alle formaliteiten voor de repatriëring van de stoffelijke overschotten naar Nederland.

Het kantoor van de burgemeester van Cartagena meldde in een verklaring dat het stedelijk toerismebureau de Nederlandse ereconsul vergezelt bij de betreffende procedures. ‘Het stadsbureau voor internationale samenwerking staat ter beschikking van de Nederlandse ambassade om ondersteuning te bieden indien nodig'.

Volledig scherm De ingang van restaurant The Rum Box in Cartagena. © Google Street View

Het verliefde stel arriveerde zaterdag voor een korte vakantie in de bij toeristen populaire havenstad in het noordwesten van Colombia. De twee raakten in hun hostel onwel nadat ze maandagavond wat hadden gegeten in de historische binnenstad. De Nederlanders werden zo ziek dat het personeel zich genoodzaakt zag een arts te waarschuwen. Die constateerde dat de klachten alsmaar erger werden, waarop werd besloten de toeristen met spoed naar een kliniek in de buurt te brengen.

Volgens de medisch-directeur van de Medihelp-kliniek, Javier Hernández, hadden de twee een hoge bloeddruk en maagklachten en verkeerden ze in een soort shock. ,,De vrouw moest worden gereanimeerd vanwege een ‘zeer ernstige aantasting’ van haar vitale functies, maar die reanimatie mocht niet baten. Haar vriend werd opgenomen op de intensive care maar ook zijn toestand verslechterde snel en hij stierf dinsdagochtend.’’

