Plassende toerist valt honderd meter van Oostenrijkse berg

Vier jaar later nóg een Bata­clan-do­de: ‘Hij vertelde hoe bang hij was om dood te gaan’

16:14 De aanslag op concertzaal Bataclan in Parijs, in november 2015, blijkt nóg een leven te hebben geëist. De dood van Guillaume Valette is een direct gevolg van de terroristische aanval, concluderen onderzoeksrechters twee jaar na zijn dood. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers van de aanslagen in Parijs op 131.