Piloot tijdens vlucht naar Amsterdam overleden

Ouders ontvoerde Otto: Gruwelijk gemarteld door Noord-Korea

12:40 De ouders van de overleden Otto Warmbier (22) hebben voor het eerst details vrijgegeven over de fysieke staat waarin ze hun zoon aantroffen na zijn terugkeer uit Noord-Korea. Volgens Fred en Cindy Warmbier is hun zoon gruwelijk mishandeld, na zijn aanhouding in het stalinistische land. Hij was bij terugkeer doof en stom. Ook had hij ernstige hersenschade.