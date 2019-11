Piloot maakt tijdens vlucht foto van passagier in cockpit en wordt levenslang verbannen

Een piloot van de Chinese luchtvaartmaatschappij Air Guilin is voor de rest van zijn leven zijn baan kwijt nadat hij tijdens een vlucht een passagier in de cockpit liet en een foto van haar maakte. Dat gebeurde in januari al, maar afgelopen weekend ging de foto pas viraal nadat de vrouw in kwestie de foto online had gezet.

Het incident vond plaats op 4 januari op vlucht GT1011 van de stad Guilin naar de stad Yangzhou, meldt de Chinese krant The Global Times. De foto toont een vrouw die vermoedelijk op de stoel van de co-piloot blij poseert. ,,Met dank aan de kapitein. Zo blij”, plaatste de stewardess in opleiding als onderschrift.

Geschorst

Air Guilin, de werkgever van de piloot, zei in een verklaring dat hij een belangrijke regel had overtreden door irrelevant personeel de cockpit in te laten. ,,De veiligheid van onze passagiers is altijd topprioriteit van Air Guilin. We hanteren een nultolerantiebenadering tegen ongepast en onprofessioneel gedrag dat de veiligheid van de luchtvaart in gevaar kan brengen”, luidde de verklaring. De luchtvaartmaatschappij gaf niet aan of de foto tijdens de vlucht was genomen, maar Chinese piloten en analisten hebben informatie dat dat wel is gebeurd.

De piloot, die niet bij naam is genoemd, is voor het leven verbannen om te vliegen. Een vertegenwoordiger van Air Guilin benadrukte dat elke luchtvaartmaatschappij zijn eigen regels heeft en dat, als de piloot elders besluit te solliciteren, het aan de luchtvaartmaatschappijen is om te beslissen hem wel of niet in dienst te nemen.

Andere personeelsleden die bij het incident betrokken waren, zijn ‘voor onbepaalde tijd’ geschorst terwijl het onderzoek loopt.

Cockpit