Picknicktafel verbindt de VS en Mexico

De kunstenaar heeft vorige week een lange picknicktafel gebouwd die de grens tussen de twee landen passeert. De ene helft van de tafel staat in het Mexicaanse plaatsje Tecate en de andere helft in de Amerikaanse staat Calfiornië. Op de tafel staan twee ogen afgebeeld die als het ware 'terugkijken' naar de leiders in het Witte Huis die de grens continu onder de loep nemen. Mensen aan beide kanten van het hek namen plaats aan de tafel en startten een grote, internationale picknick. ,,Mensen delen hetzelfde eten, hetzelfde water, genieten van dezelfde muziek (aan elke kant stond een helft van de band) rondom de ogen van de dromer", zei de Franse kunstenaar op zijn Instagramaccount. ,,We vergaten de muur voor een moment." JR ging ervan uit dat de picknick afgebroken zou worden door de autoriteiten, maar het werd toegestaan de feestelijke gebeurtenis voort te zetten. De kunstenaar deelde zelfs een kop thee met een agent aan de Amerikaanse kant.

Eerder plaatste de Kunstenaar al een enorme afbeelding van een peuter aan de Mexicaanse kant van de grens. Dit deed hij om het debat over immigratie aan te wakkeren. De peuter lijkt over de muur heen te gluren. ,,Volwassenen kunnen de implicaties inschatten van een muur tussen twee landen, maar een kind heeft geen idee wat zoiets betekent", aldus JR. De picknicktafel staat naast deze afbeelding.

De onthulling van de peuter, die Kikito genoemd is, vond net plaats in de week dat president Trump bekendmaakte dat jonge immigranten die als kind illegaal de VS binnenkwamen niet langer in het land mogen blijven. Volgens JR is de timing echter toeval. ,,Als kunstenaar vind ik het nu wel boeiend dat het werk er komt, op een ogenblik waarop het leidt tot meer dialoog omdat het idee zelf meer vragen oproept."