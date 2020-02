Philip (54) heeft het coronavirus en kan geen kant op: ‘Ik wil naar mijn vrouw’

Pas maandagavond na acht uur werd het Soubry duidelijk dat het menens was. ,,Opeens kwamen ze me vertellen dat ze slecht nieuws voor me hadden. Ik moest me douchen en daarna kreeg ik een beschermend wit pak aangemeten, zodat ik met de ziekenwagen kon worden overgebracht naar Brussel. Ik zit hier nu alleen op een kamer, zonder veel comfort. Ik verveel me, maar heb geen eisen te stellen. En het is wel een geruststelling dat ik goed verzorgd word. Om de twee dagen gaan ze me testen, om te checken of ik het virus nog altijd draag. Ze vertrouwen erop dat mijn eigen afweersysteem in actie zal komen.”