Philadelphia zet Nationale Garde in om demonstraties de kop in te drukken

In een video van het schietincident dat tot de onregeldheden leidde, is te zien hoe Wallace met een mes twee agenten benadert, die hun vuurwapens trekken nadat zij hem hebben gewaarschuwd. Wallace leed aan een bipolaire stoornis, hetgeen volgens de advocaat van de familie bij hen bekend was. Nadat de agenten hun pistolen hebben getrokken deinsden ze achteruit. Even later in de video klinken er schoten en zakt Wallace ineen.

Buitensporig politiegeweld en institutioneel racisme zijn onderwerp van verhit debat in de Verenigde Staten sinds de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd eind mei. Behalve dat er door het hele land massale protesten plaatsvonden, kregen de onderwerpen ook een prominente plek op de agenda in aanloop naar de komende presidentsverkiezingen.

,,Onze harten zijn gebroken voor de familie van Walter Wallace junior, en voor iedereen die lijdt onder het emotionele gewicht van weer een verloren zwart leven in Amerika", zeiden de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris in een verklaring. ,,We kunnen niet accepteren dat een geestelijke gezondheidscrisis in dit land uitloopt in de dood."