Peuter uit hondenkooi gehaald, meer dan 600 verwaarloosde dieren in beslag genomen

Agenten in Henry County gingen langs na een anonieme klacht over grootschalige dierenverwaarlozing. Toen de deur van de stacaravan geopend werd, viel hun oog meteen op een hondenhok met tralies waarin de peuter zat. Het kindje had amper bewegingsvrijheid en had slechts enkele stukken speelgoed waarmee hij de tijd kon verdrijven. In het overvolle pand zijn de moeder (42), de stiefvader (46) en diens vader (82) opgepakt. Ze kregen zes aanklachten tegen zich te horen waaronder kinder- en dierenmishandeling. Het trio zit in voorlopige hechtenis.

Vaak in het hok

Op het dak van het hondenhok waarin het kind zat, kropen een boa constrictor en twee andere slangen rond die levende muizen aten. De knaagdieren zaten in drie emmers die tegen het hondenhok waren geplaatst. Volgens de lokale sheriff wijst er alles op dat het kind vaak in het hok moest. De kinderbescherming bekommert zich om zijn welzijn.



Buiten zaten alle dieren opeengepakt in veel te kleine kooien. Dierenasielen konden niet alle in beslag genomen honden opvangen. Sommige beesten zijn tijdelijk bij bewoners in de buurt geplaatst.



De speurders hebben ook 172 cannabisplanten ontmanteld. Ze troffen tevens zeventien vuurwapens aan. De stiefvader van het kind is een oud-gevangene die op proeftijd vrij was. Met de wapens heeft hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating geschonden.