Peter Zhu overleed bij ski-ongeval, maar zijn vaderwens leeft voort

De 21-jarige Peter Zhu, kadet aan de militaire academie in het Amerikaanse West Point, werd vorige week hersendood verklaard na een ski-ongeval. Maar zijn grote wens om vader te worden kan alsnog in vervulling gaan. De rechtbank van Westchester County heeft toestemming gegeven om sperma af te nemen bij de overledene.

Zhu was vrijgezel, maar had zijn droom al vaak met zijn ouders gedeeld: hij wilde vader worden van vijf kinderen. Toen hij bij een val tijdens het skiën zijn wervelkolom brak, resulterend in een zuurstoftekort in zijn hersenen, twijfelden zijn ouders geen seconde. Ze dienden direct een verzoek in bij de rechtbank om zijn sperma af te nemen.

,,We zijn wanhopig om iets van Peter te behouden dat mogelijk door kan leven en verder kan gaan met het verspreiden van het plezier dat Peter ons bracht”, lieten zijn ouders weten in de rechtbank. Verder vertelden ze dat hij het enige mannelijke kind van de familie was en dat de familienaam anders zal uitsterven.

Haast

Omdat haast geboden was, verzocht de rechtbank het Westchester Medical Center later die dag om het sperma af te nemen en op te slaan bij een spermabank. Daarmee is de kous nog niet af: in een nieuwe hoorzitting op 21 maart worden de volgende stappen bepaald.

Het afnemen van sperma bij een hersendode man gebeurde voor het eerst in 1980. Het eerste kind dat via deze manier verwekt werd, werd in 1999 geboren. Meestal gaat het hierbij om een wens van de partner van de overledene, maar het is niet de eerste keer dat ouders hierom vragen. Het goede nieuws voor de familie Zhu: in 2007 stemde een rechter in de Amerikaanse staat Iowa in met een vergelijkbaar verzoek.