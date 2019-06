Peperdure ‘supercars’ van zoon Afrikaanse dictator onder de hamer

Emoties bij Belgische politie lopen hoog op na vrijlating moordenaar agente

22 juni Bij de politie in België is grote beroering ontstaan omdat een man wordt vrijgelaten die betrokken was bij de moord op een politieagente in 2007. De 41-jarige man heeft tien jaar gezeten en is de eerste van de drie veroordeelde daders die op vrije voeten komt.