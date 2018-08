Pentagon alert: China traint voor aanvallen op Amerikaanse doelen

De waarschuwing voor luchtaanvallen is onderdeel van een uitgebreide beoordeling van de militaire en economische ambities van China. 'In de afgelopen drie jaar heeft het People's Liberation Army (PLA) snel zijn operatiegebieden voor bommen die de oceaan over kunnen steken uitgebreid, ervaring opgedaan in kritieke maritieme regio's en waarschijnlijk getraind voor aanvallen op Amerikaanse en geallieerde doelen', aldus het rapport.



Het is niet duidelijk wat China probeert te bewijzen met dergelijke vluchten. 'Het PLA kan daarmee het vermogen demonstreren om Amerikaanse en geallieerde troepen en militaire bases in de westelijke Stille Oceaan, inclusief Guam (een eiland dat een afzonderlijk territorium van de VS vormt), aan te vallen', wordt gemeld in het rapport.