Pence maant Europese landen: verzet je tegen de pijplijn van Merkel en Poetin

,,De Verenigde Staten prijzen alle Europese partners die kritisch zijn op Nord Stream 2", zei de secondant van Donald Trump, in München, waar een veiligheidsconferentie plaatsvindt. ,,En we roepen anderen op hetzelfde te doen.”

De woorden zijn niet nieuw, maar saillant was wel dat hij zowel de Duitse bondskanselier Angela Merkel als de Oekraïense president Petro Porosjenko tot zijn gehoor kon rekenen. Merkel verdedigt de deal met de Russen binnen Europa, Porosjenko is juist een fel tegenstander.

De pijplijn loopt in tegenstelling tot bestaande verbindingen niet door Oekraïne. Porosjenko is bang dat Rusland daardoor nog meer macht over Oekraïne krijgt. Merkel verzekerde hem vandaag echter dat Oekraïne ook mét Nord Stream 2 een doorvoerland voor Russisch gas blijft. De Oekraïners komen niet zonder gas te zitten, beloofde ze. Volgens de bondskanselier is Nord Stream 2 juist goed nieuws, omdat het een extra aanvoerroute creëert.

Russisch gas is niet de enige energiebron voor Europa, benadrukte ze. Om ook Pence tegemoet te komen, zei Merkel dat Europa genoeg terminals heeft om meer vloeibaar gas uit de VS te importeren. Voorstanders van Nord Stream 2 vinden dat Europa door het wegvallen van Groningen als gasbron, en door het afbouwen van energie uit kolen, meer Russisch gas nodig heeft.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Het werk aan de pijplijn is al begonnen. © AP

Verdeeldheid

Toch is niet iedereen in Europa zo enthousiast. Vooral de Baltische staten en een aantal Oost-Europese en Noord-Europese landen zijn kritisch op de aanleg van de pijplijn, die al begonnen is en grotendeels via de Oostzee loopt. Deze landen vrezen de militaire macht van de Russen, die zich volgens hen steeds meer manifesteert aan de Europese grenzen.

Denemarken twijfelt of het Nord Stream 2 wel door de Deense wateren wil laten lopen. Volgens de Denen laat Rusland niet echt zien waarom het Scandinavische land ja zou moeten antwoorden op die vraag. Als de Denen dat niet toelaten, wordt een alternatieve route gezocht. In Europa wordt volop vergaderd over de pijplijn.

Ook in de Nederlandse politiek bestaat enige verdeeldheid over het project. Complicerende factor daarbij is dat Shell een belangrijke financier is, en dat Nederlandse bedrijven ook meebouwen aan de pijplijn. Volgens het FD zijn dat Allseas, Boskalis en Van Oord. Eerder dreigden de Amerikanen bedrijven die meewerken aan het project al met sancties.