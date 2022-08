Pelosi landt in Taiwan: ‘Amerikaanse solidariteit met Taiwanese volk is groter dan ooit’

Wereld kijkt gespannen toeNancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is aangekomen in Taiwan voor een omstreden bezoek. Daarmee weet zij alle ogen van de wereld op zich gericht. China spreekt van ‘enorme provocatie’ en kondigt militaire oefeningen aan.

Bij aankomst liet Pelosi in een verklaring weten dat de ‘Amerikaanse solidariteit met het Taiwanese volk groter is dan ooit’. Volgens haar staat ‘de wereld voor de keuze tussen democratie en autocratie’. Dat de spanningen rond Taiwan de laatste jaren zijn opgelopen, wijt zij aan het beleid van Beijing. Pelosi bekritiseert ook het beleid in Hong Kong, Tibet en de ‘genocide op de Oeigoeren en andere minderheden’.

Ook stelt zij dat dit bezoek ‘op geen enkele wijze in strijd is met het Amerikaanse beleid’. Met het bezoek willen Pelosi en haar delegatie ‘de levendige democratie’ van Taiwan ondersteunen. De geruchten gingen al geruime tijd dat Pelosi Taiwan zou aandoen tijdens haar reis door Zuidoost-Azië.

‘Thank you’

In Taiwan zelf zijn ze blij met de komst van de toppolitica. Op de Taipei Tower stonden de woorden ‘Thank you’ geprojecteerd. Toch hoopt bijvoorbeeld oppositiepoliticus Chen Yi-hsin niet dat China ‘overreageert’. Hij benadrukt dat Pelosi op bezoek is als parlementslid en niet als afgevaardigde van de regering van president Joe Biden.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over een ‘nieuwe ronde van spanningen en ernstige uitdagingen’ en ziet het bezoek als een enorme provocatie. China kondigde meteen ‘belangrijke’ militaire oefeningen aan in zes gebieden rond Taiwan. Zij zijn van donderdag tot zondag. De Verenigde Staten hadden een dergelijke ‘demonstratie van macht’ al verwacht. Zij riepen Beijing op de spanningen niet op te voeren.

‘Saboteur van vrede’

Pelosi’s vliegtuig vertrok dinsdagmiddag lokale tijd uit Maleisië en is via een omweg naar Taiwan gevlogen. Onderweg heeft Pelosi de Zuid-Chinese Zee zoveel mogelijk vermeden. Woensdag staat een ontmoeting met president Tsai Ing-wen op de agenda. Er zouden zo’n zevenhonderd politieagenten worden ingezet voor de beveiliging van Pelosi en Tsai.

Pelosi is in Azië om de banden met bondgenoten in de regio aan te halen. Taiwan stond niet op het officiële reisschema, maar toch heeft zij die omstreden bestemming nu aan haar programma toegevoegd. Pelosi is de eerste hooggeplaatste Amerikaanse politicus die in ruim 25 jaar het eiland bezoekt. Een van haar voorgangers - Newt Gingrich - bezocht Taiwan voor het laatst in 1997.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken - Wang Yi - zei eerder al dat ‘het verraad van Washington over de Taiwanese kwestie zijn nationale geloofwaardigheid ondermijnt’. ,,Sommige Amerikaanse politici spelen met vuur over de kwestie Taiwan”, aldus Wang in een verklaring. ,,Dit zal zeker geen goede uitkomst hebben...de ontmaskering van Amerika’s pestgezicht toont het opnieuw als ‘s werelds grootste saboteur van vrede.”

Volledig scherm Het vliegtuig met Pelosi aan boord dat geland is in Taiwan. © AFP / Sam Yeh

Rusland steunt China in deze en liet eerder vandaag bij monde van het Kremlin al weten dat alles rondom deze Azië-trip en het bezoek aan Taiwan ‘pure provocatie’ is. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de VS een ‘staatsprovocateur’ en zegt China te steunen in zijn ‘Eén-China Principe’ en is ‘tegen elke vorm van onafhankelijkheid’ van Taiwan.

De communistische Volksrepubliek China ontstond na een burgeroorlog in 1949 en veel anticommunisten vluchtten naar het eiland Taiwan. Dat is sindsdien feitelijk onafhankelijk, maar de Chinese regering beschouwt het als een rebellerend eiland. Beijing accepteert niet dat mensen, organisaties, bedrijven of landen betrekkingen met Taiwan onderhouden.

Volledig scherm Protest tegen de komst van Pelosi in Taiwan. © AP Photo / Chiang Ying-ying

Een bezoek van Nancy Pelosi geeft de onafhankelijkheid van Taiwan internationale legitimiteit. President Biden wilde liever dat Pelosi niet zou gaan. Hij verwees naar de Amerikaanse legerleiding, die het bezoek ‘geen goed idee’ vindt. Maar Pelosi zette dus toch door. Ze heeft het in haar lange politieke carrière vaak aan de stok gehad met de Chinese autoriteiten. In 1991 bracht ze al een spandoek naar het Tiananmenplein in Peking om slachtoffers te herdenken van de studentenopstand die twee jaar daarvoor bloedig werd neergeslagen.

Pelosi's trip begon deze week in Singapore en Maleisië. Later reist de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ook nog naar Japan en Zuid-Korea. De veelbesproken vlucht van Pelosi is door honderdduizenden mensen gevolgd via de website Flightradar24. De in Zweden gevestigde organisatie die vluchten wereldwijd op een onlinekaart toont, spreekt van een ongekende belangstelling. De servers van Flightradar24 werden ‘extreem’ zwaar belast, waardoor sommige gebruikers problemen konden ondervinden bij het openen van de site.

Volledig scherm Nancy Pelosi op bezoek bij haar collega in Maleisië deze week. © ANP / EPA

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: