Paus: Priesters en bisschoppen behandelen nonnen als seksslavinnen

In een geval was de situatie zo ernstig dat in 2005 in Frankrijk een hele kloosterorde werd opgeheven door zijn voorganger Benedictus. De omvang van de mishandeling en aanranding van nonnen door geestelijken kwam aan het licht door een publicatie in het februarinummer van Women Church World, een maandelijkse bijlage van de Vaticaan-krant L’Osservatore Romano. In het pauselijk vliegtuig kreeg Franciscus opnieuw vragen over de vele schandalen in de rooms-katholieke kerk wereldwijd. Hij benadrukte dat het probleem niet nieuw is en dat hij er alles aan doet misbruik uit te bannen.