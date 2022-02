Paus Franciscus schrijft geschiedenis als eerste paus bij talkshow

,,Goedenavond en bedankt voor deze ontmoeting”, zegt paus Franciscus via een videoverbinding aan het begin van het interview bij de Italiaanse talkshow Che Tempo Che Fa. De paus deed het interview vanuit Casa Santa Marta, het gastenverblijf van het Vaticaan waarin hij woont.

Zelf zegt hij nooit televisie te kijken. ,,Ik veroordeel het niet, maar ik kijk er niet naar”, vertelt hij. Tijdens het gesprek met televisiepresentator Fabio Fazio sprak paus Fransiscus over serieuze onderwerpen als het klimaat, vluchtelingen en het ouderschap. Maar hij vertelde ook een aantal persoonlijke verhalen over zichzelf. Het televisie-interview krijgt veel aandacht in de nationale media, onder meer in de Italiaanse krant Corriere Della Sera.

Migratiebeleid

De paus spreekt over meerdere zaken die hem raken. ,,Het feit dat de Middellandse Zee nu de grootste begraafplaats van Europa is, moet ons aan het denken zetten", zegt hij over de vele vluchtelingen en migranten die daar verdronken zijn in hoop op een beter leven. Ook roept de paus op tot een continentaal migratiebeleid. ,,De migrant moet worden verwelkomd, begeleid en geïntegreerd.”

Ook het klimaat gaat de paus nauw aan het hart. Volgens hem moet de mens zich eerbiediger gedragen naar de aarde. ,,We denken dat we alle macht hebben over de aarde, maar we moeten de relatie die onze voorouders met het land hadden hervatten.” Hij spreekt daarbij specifiek over plastic afval in de zeeën en oceanen. ,,Plastic in zee gooien is een misdaad, het is dodelijk.”



De paus benadrukt het belang van betrokken ouderschap. ,,Ik vraag vaak in biecht: speel je met je kinderen?", licht hij toe. ,,Soms hoor ik pijnlijke reacties: ‘Ik vertrek wanneer ze nog slapen en ik kom terug van mijn werk als ze al in bed liggen’. Het is de wrede samenleving die deze ritmes oplegt. Je moet met je kinderen spelen en naar ze luisteren.”

Slager

Paus Fransiscus deelde ook wat persoonlijke details in het live-interview. Zo bleek dat hij als kind een hele andere toekomst voor zichzelf in gedachten had. ,,Toen ik als kind met mijn moeder en oma ging winkelen, wilde ik slager worden", zegt hij. ,,Omdat ik zag dat hij een zak had waar hij zijn verdiende geld in stopte.” Toch koos de paus er op zijn negentiende voor om zich te verdiepen in scheikunde. ,,Ik vond scheikunde vooral leuk.”

Ook de muzieksmaak van de paus kwam aan de orde. Eerder deze week zegende hij namelijk nog een nieuwe muziekwinkel. ,,Waar ik naar luister? Ik luister naar de klassiekers en de tango. Ik heb het ook gedanst: een porteño (een burger van Buenos Aires, de stad waar hij geboren is, red.) die de tango niet danst, is geen echte porteño.