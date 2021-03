Paus Franciscus bezoekt als eerste katholieke kerkvorst Irak

‘AfD verdacht van rechts-extremisme, Duitse geheime dienst mag partij bespione­ren’

4 maart De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst beschouwt oppositiepartij AfD (Alternative für Deutschland) in haar geheel als een ‘verdacht geval’ van rechts-extremisme. Dat melden Duitse media. De rechts-radicale partij, de grootste in de Bondsdag en vertegenwoordigd in alle deelstaatparlementen, spreekt van een lastercampagne bedoeld om de partij in diskrediet te brengen met het oog op de verkiezingen.