Paus Franciscus bekritiseert onverschilligheid en egoïsme

Franciscus verwees ook naar de kinderen, die ,,in hun onschuld en zuiverheid geschonden’’ worden, wat opnieuw als een verwijzing naar het seksueel misbruik door geestelijken kan worden gezien. De kerk, die zich volgens Franciscus ,,voortdurend van binnen- en van buitenuit aangevallen’’ voelt, verkeert vanwege de schandalen over misbruik en het verdoezelen ervan in verschillende landen in een diepe crisis.

Aangrijpend

De Italiaanse zuster Eugenia Bonetti schreef de woorden die tijdens de verschillende kruiswegstaties werden voorgelezen. Bonetti zet zich in voor vrouwen die in de prostitutie gedwongen worden. Wat zij beschreef, was aangrijpend. Zo werd verteld over ,,een minderjarige met een mooi, klein lichaam, die ik op een nacht in Rome aantrof, waar mannen in luxueuze wagens in de rij stonden om het meisje uit te buiten.’’ Ook werden de sterfgevallen van vluchtelingen in de woestijn of de Middellandse Zee gehekeld.