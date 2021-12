Paus: Europa ontduikt verantwoordelijkheid in migrantencrisis

Als het gaat om het opnemen van migranten, zou Europa een ‘motor van solidariteit’ moeten zijn. In plaats daarvan is Europa ‘geblokkeerd en ongecoördineerd, verscheurd door nationalistisch egoïsme’ en wordt er tijd gerekt, zei paus Franciscus tijdens een gesprek met politieke en diplomatieke autoriteiten in Athene.

Paus Franciscus wees op het belang van democratie, de staatsvorm waarvan het oude Griekenland de bakermat is. ,,Zonder Athene en Griekenland waren Europa en de wereld niet wat ze nu zijn. Ze zouden minder wijs en gelukkig zijn.” Hij waarschuwde vervolgens voor de ‘vijanden van de democratie', mensen die zich ontevreden of teleurgesteld afkeren omdat ze vinden dat er te veel bureaucratie is of omdat ze hun identiteit zeggen kwijt te raken. Franciscus maakt zich daar zorgen over.

De oplossing zit volgens hem niet in ‘dwangmatig zoeken naar populariteit of het doen van onmogelijke beloftes, maar in goede politiek'. De kerkvorst is in Griekenland voor een tweedaags bezoek. Zondag gaat hij naar het eiland Lesbos, waar veel vluchtelingen worden opgevangen in kampen. Franciscus was daar ook in 2016.

Het is de eerste keer in twintig jaar tijd dat een paus Athene bezoekt. De laatste keer was in 2001, toen Johannes Paulus II de Griekse hoofdstad aandeed. Hij was op zijn beurt de eerste die het land bezocht sinds de kerkscheuring van 1054, toen een schisma ontstond tussen de Rooms-Katholieke en Grieks-Orthodoxe kerk.