Paus belooft einde verhullen misbruik

Paus Franciscus heeft aan het slot van een driedaagse conferentie over de bestrijding van kindermisbruik onder geestelijken gezegd dat er geen gevallen meer verhuld mogen worden. Het mag niet meer voorkomen dat het misbruik wordt verdoezeld of gebagatelliseerd.

De paus zei in de slottoespraak dat er binnen de kerk relatief weinig misbruikschandalen zijn, maar elk geval van kindermisbruik is er één te veel. Deze vreselijke misdaad mag niet meer voorkomen, aldus de paus, die ruim drie dagen de tijd nam om 190 bisschoppen, kardinalen en religieuzen ervan te overtuigen dat ook zij medeverantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van misbruik van minderjarigen door geestelijken.

Meerdere geestelijken staken in ieder geval de hand in eigen boezem. ,,We moeten erkennen dat de vijand in ons midden is’’, zei kardinaal Rubén Salazar Gómez uit Bogota.

Duivels

Volgens de paus is pedofilie duivels en wreed en doet het denken aan de gruwelijke mensenoffers die in sommige voorbije culturen vaak met kinderen als offers werden gebracht. Volgens de leider van de Rooms-Katholieke Kerk volgen concrete maatregelen na deze conferentie, maar slachtoffers hebben al teleurgesteld gereageerd.

De paus zei dat kindermisbruik veel voorkomt binnen families of in verhoudingen tussen leerkracht en leerling, maar ,,binnen de kerk weegt dit kwaad zwaarder en is het schandaliger, omdat het het tegendeel is van morele autoriteit en ethische geloofwaardigheid’' die de kerk zou moeten uitstralen. De Rooms-Katholieke Kerk is wereldwijd geteisterd door schandalen waarbij priesters minderjarigen hebben misbruik. De slachtoffers vielen in handen van ,,folteraars in plaats van vaders of geestelijke gidsen’', aldus de paus.

Schrijnende slachtofferverklaringen

De top over seksueel misbruik in de katholieke kerk begon drie dagen geleden in Vaticaanstad met schrijnende slachtofferverklaringen. Zo was er de Afrikaanse vrouw die drie keer zwanger raakte van een bisschop en onder dwang abortussen onderging, evenals de Chileense man die bisschoppen de ‘heelmeesters van de ziel’ noemde. ,,Maar jullie werden de moordenaars ervan - en van het geloof.’’

De anonieme Afrikaanse vrouw was pas vijftien jaar toen de bisschop zich voor het eerst aan haar vergreep. Ze vertrouwde zo blind op hem, dat ze aanvankelijk helemaal niet besefte dat ze werd misbruikt. ,,Hij gaf me alles wat ik wilde als ik instemde met seks’’, zei ze volgens persbureau AP. ,,En anders sloeg hij me. Ik raakte drie keer in verwachting en hij liet me drie keer een abortus plegen, gewoon omdat hij geen voorbehoedsmiddelen wilde gebruiken.’’

De verklaringen illustreerden een van de punten die paus Franciscus wilde maken tegenover de aanwezige bisschoppen, kardinalen en religieuzen: seksueel misbruik in de kerk is een wereldwijd probleem. En alleen praten daarover is niet genoeg; er moeten oplossingen komen. ,,De heilige mensen van God kijken mee en verwachten niet alleen simpele en voor de hand liggende veroordelingen van het gedrag, maar efficiënte en concrete maatregelen’’, zei hij eerder.

Laat

Daarom presenteerde de paus 21 aandachtspunten, waaronder een idee voor een handboek voor het afhandelen van misbruikincidenten. Zo’n boek zou er ‘lachwekkend laat’ komen, oordeelde Peter Isely, die zelf als kind werd misbruikt en nu een belangengroep leidt, tegenover persbureau Reuters. Talloze slachtoffers hebben zich in Rome verzameld om de top bij te wonen. Hoewel sommigen de bijeenkomst als een stap in de goede richting zien, vinden anderen haar vooral mosterd na de maaltijd.

Critici vrezen dat de katholieke kerk het evenement vooral organiseerde om de eigen reputatie op te poetsen. Die lijdt al jaren flink onder de talloze schandalen, terwijl geestelijken overal ter wereld het misbruik nog steeds ontkennen of bagatelliseren. ,,Waarom mag de kerk zich bezighouden met de pedofilievraag?’’, zei de leider van de belangrijkste belangengroep voor slachtoffers in het Italiaanse parlement. ,,De pedofiliekwestie gaat niet over religie, maar over misdaad.’’

Wegkeken en zwegen

Nog niet eerder was er een wereldwijde conferentie over kindermisbruik. De top is voor initiatiefnemer paus Franciscus een uitgelezen kans te laten zien dat hij daadwerkelijk anders is dan zijn voorgangers, die vooral wegkeken en zwegen.

Ondertussen lijkt het einde van de reeks pedofilieschandalen nog altijd niet in zicht. Schandalen die laten zien hoe seriemisbruikers decennialang ongestraft hun gang konden gaan, doordat de kerk ze de hand boven het hoofd hield. Hooguit werden pedofiele priesters overgeplaatst, waarna ze regelmatig opnieuw in de fout gingen.

Duizenden kinderen misbruikt