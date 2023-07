Pastoor (83) die uitvaart van vermoord meisje (8) leidde, blijkt zelf de moordenaar te zijn

Een Amerikaanse pastoor die in de jaren zeventig de afscheidsceremonie van een vermoord meisje leidde, blijkt haar zelf om het leven te hebben gebracht. Tot die conclusie komt justitie bijna vijftig jaar na de moord, zo valt te lezen in een persbericht . ,,Deze man is de ergste nachtmerrie van iedere ouder”, klinkt het uit de mond van de officier van justitie.

De in Philadelphia beroemde zaak draait om Gretchen Harrington, een 8-jarig meisje dat in de zomer van 1975 plotseling vermist raakte. Dit gebeurde toen ze op een christelijk zomerkamp was in Marple Township, een voorstad van Philadelphia. De toen 35-jarige pastoor David Zandstra, nu 83, sloeg bij de politie alarm toen het kind niet kwam opdagen bij een bijeenkomst. Agenten kwamen ter plaatste en startten direct een grote zoektocht, maar Gretchen werd niet gevonden. Uiteindelijk werd haar lichaam twee maanden later in een nabijgelegen bos gevonden.

De politie ging direct uit van een misdrijf, en probeerde met man en macht de dader te achterhalen. De pastoor kwam indertijd als verdachte in beeld nadat een getuige verklaarde dat hij het meisje had gezien in de buurt van een auto die op die van de pastoor leek. De pastoor werd daarop ondervraagd door de politie, maar ontkende stellig iets met de zaak te maken te hebben. De politie moest de man laten gaan wegens gebrek aan bewijs. Er is daarna nooit een andere verdachte in beeld gekomen.

Goede vriend van familie

Zandstra bleef in zijn gemeenschap het vertrouwen houden dat hij niets met de verdwijning van het meisje te maken had. Sterker nog, de pastoor bleef een goede vriend van de familie en mocht zelfs de afscheidceremonie van het meisje leiden. Tot groot verdriet van de familie werd na de begrafenis niemand meer aangewezen als een mogelijke dader van de moord. Zo verstreken er tientallen jaren zonder duidelijke aanknopingspunten.

Een vorig jaar verschenen boek bracht daar verandering in, en dankzij nieuwe details kwam er zowaar weer nieuw leven in het onderzoek. Dit leidde weer tot diverse verhoren van mogelijke betrokkenen. Zo sprak de politie met de beste vriendin van de dochter van de pastoor. Zij vertelde dat Gretchen vaak bij de pastoor bleef slapen en dat ze midden in de nacht door hem seksueel werd betast. De vrouw liet de politie ook een dagboekaantekening uit 1975 zien waarin ze toen al schreef: ,,Ik denk dat hij degene is die Gretchen heeft ontvoerd. Ik denk dat het meneer Z was.”

Bekentenis

Tot ieders verbazing bekende de pastoor vorige week dat hij inderdaad degene was die het meisje had ontvoerd en vervolgens had vermoord. Hij vertelde ook hoe hij dat had gedaan. In plaats van haar terug naar het zomerkamp te brengen bracht hij het meisje naar het bos waar hij haar vroeg zich uit te kleden, zo schrijven Amerikaanse media op basis van de aanklagers. Toen ze weigerde, voerde hij naar verluidt een seksuele handeling in haar bijzijn uit en sloeg haar vervolgens dood met zijn blote handen. Vervolgens verborg hij het lichaam en reed terug naar het kamp en deed alsof er niets aan de hand was.

Justitie denkt dat Zandstra mogelijk ook andere kinderen seksueel heeft misbruikt. Onderzoekers hebben zijn DNA afgenomen om te vergelijken met openstaande zaken in het hele land. ,,Hij is de ergste nachtmerrie van elke ouder”, zei de officier van justitie op een speciaal ingelaste persconferentie. ,,Deze man is een meedogenloos kinderroofdier die deed alsof hij een vriend, een buurman en een man van God was. Hij vermoordde dit arme achtjarige meisje dat hij kende en dat hem vertrouwde. Hij deed alsof hij een familievriend was, niet alleen tijdens haar begrafenis en de periode daarna, maar jarenlang.”

Reactie nabestaanden

In een verklaring zei de familie Harrington dat de arrestatie voelt als ‘een stap dichter bij gerechtigheid’. ,,Als je Gretchen ontmoette, was je meteen haar vriendin. Ze straalde vriendelijkheid uit naar iedereen en was lief en zachtaardig”, schreven ze. ,,Zelfs nu, wanneer mensen hun herinneringen aan haar delen, is het eerste waar ze over praten hoe geweldig ze was en nog steeds is... op slechts achtjarige leeftijd had ze een levenslange impact op de mensen om haar heen.”

Het Amerikaanse OM is vastberaden om Zandstra voor jaren op te sluiten. ,,We gaan hem berechten, we gaan hem veroordelen en hij zal in de gevangenis sterven.”