Passagiers bouwen feestje in toestel EasyJet; vlucht geannuleerd

'Pretty Pedro' nieuwe Spaanse premier

2 juni Pedro Sánchez (46) is zaterdag geïnstalleerd als nieuwe premier van Spanje. De econoom en leider van de sociaaldemocratische PSOE legde bij de Spaanse koning Felipe de eed op de grondwet af. Hij is de eerste premier in de geschiedenis van het katholieke Spanje die trouw zwoer zonder aanwezigheid van de Bijbel of een kruisbeeld.