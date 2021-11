Pasgetrouwd stel al drie dagen vast op Schiphol na reis Zuid-Afrika: ‘Alsof we criminelen zijn’

Beveiliger tv-nieuws­ploeg in VS doodgescho­ten bij poging tot diefstal filmappara­tuur

Een beveiliger in de San Francisco Bay Area, die een cameraploeg beschermde die voor de televisie verslag deed van een reeks recente winkeldiefstallen in de wijk, is doodgeschoten door een overvaller. De man probeerde de apparatuur van de tv-ploeg te stelen.

28 november