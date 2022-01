Pasgeboren baby met briefje achtergelaten in kartonnen doos in Alaska

Een pasgeboren baby werd op oudejaarsdag achtergelaten in een kartonnen doos in de ijskoude wintertemperaturen van de Amerikaanse staat Alaska met een briefje van zijn moeder. Daarin stond dat ze het zich niet kon veroorloven om voor het kind te zorgen. ‘Help me alsjeblieft!!!’ staat er op het briefje. ‘Mijn ouders en grootouders hebben geen eten of geld om me op te voeden. Ze wilden me dit nooit aandoen.’

Roxy Lane vond het kind op oudejaarsavond bij een rij brievenbussen in de buurt van haar huis in de stad Fairbanks. Ze plaatste een video van het kind, door zijn moeder Teshawn genoemd, en een bericht op haar Facebook-pagina. ‘Neem me alsjeblieft mee en zoek een liefdevolle familie. Mijn ouders smeken iedereen die me vindt. Mijn naam is Teshawn.’

Teshawn werd kort nadat hij werd gevonden door ambulancepersoneel naar een ziekenhuis in de omgeving gebracht en zou in goede gezondheid verkeren, meldde de staatspolitie. De autoriteiten zijn nog steeds bezig om zijn moeder te identificeren.

Verdrietig

Lane vond Teshawn in een doos, ingebakerd in dekens. Het kind was eerder die dag rond zes uur ‘s ochtends ter wereld gekomen, schreef zijn moeder in haar briefje. ‘Ik ben 12 weken te vroeg geboren. Mijn moeder was 28 weken toen ze me kreeg’, stond er op het briefje. ‘Mijn moeder is zo verdrietig dat ze dit moest doen.’

Hoewel ze dankbaar is dat Teshawn in goede gezondheid is gevonden, vraagt ​​Lane haar buren om te helpen zijn moeder op te sporen. Ze betwijfelt of de familie het zich had kunnen veroorloven om de vrouw naar het ziekenhuis te brengen en is bang dat ze medische zorg nodig heeft. ‘Alsjeblieft, iemand kent deze nieuwe moeder, kijk eens naar haar! Ze bevindt zich misschien in een wanhopige situatie en voelt zich in de steek gelaten’, schreef Lane. ‘Het is duidelijk dat iemand in onze gemeenschap zich zo verloren en hopeloos voelde dat ze waarschijnlijk de moeilijkste keuze van haar leven heeft gemaakt, om dat onschuldige leven aan de kant van de weg achter te laten met niets anders dan wat dekens en een naam.’

Een naam

Ze vervolgde: ‘Maar ze gaf hem een naam! Er is wat liefde daar, zelfs nadat ze een vreselijke beslissing heeft genomen.’ Lane zei dat ze veel tijd heeft besteed aan het verwerken van de situatie en probeert te begrijpen waarom iemand zijn kind buiten heeft achtergelaten. ‘Vandaag heb ik een baby gered en ik zal waarschijnlijk de rest van mijn leven aan Teshawn denken’, schreef ze. ‘Ik heb mijn gevoelens de hele dag verwerkt en alle verschillende scenario’s en redenen doorgenomen, met mijn vriend en familie, waarom zoiets had kunnen gebeuren.’

Ze suggereerde dat de ouders van Teshawn misschien jong waren en niet op de hoogte waren van de Safe Haven Law van Alaska, die ouders in staat stelt hun ongewenste kinderen op veilige plaatsen af te geven. ‘Er is altijd een veiligere, humanere keuze om een ​​baby af te staan ​​en je komt niet in de problemen of hoeft zelfs geen moeilijke vragen beantwoorden. Breng de baby naar een brandweerkazerne, kerk of ziekenhuis en zij zullen voor ze zorgen’, schrijft ze.

Lane hoopt dat de moeder ‘de hulp krijgt die ze misschien nodig heeft’.