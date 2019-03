Pasgeboren baby levend gevonden in papieren zak

Het pasgeboren kindje werd rond 12.30 uur door de vrouw ontdekt in de inkomhal van een appartementsgebouw. Het zat in een papieren zak en was in handdoeken gewikkeld. Waarschijnlijk was de baby vanmorgen al te vondeling gelegd.



Hoewel verschillende mensen de zak hadden zien staan, werd er uiteindelijk pas in de loop van de middag door de schoonmaakster in gekeken. In de zak zou een soort plastic opbergdoos gezeten hebben, met daarin de baby. De werkster heeft het kindje daarop nog extra toegedekt.