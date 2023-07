Pas op: morgen is het weer Zwarte Zaterdag op Europese wegen

Voor wie de tassen al in de achterbak heeft staan en zaterdagochtend op vakantie gaat: weet u het wel zeker? De ANWB waarschuwt voor weer een Zwarte Zaterdag op de Europese wegen. In Frankrijk is het ‘zeer druk’, in Duitsland beginnen én eindigen er vakanties en in België worden veel files verwacht rond de Formule 1-race in Spa.

‘We verwachten dit weekend wederom drukte op de populaire Europese vakantieroutes. Vooral zaterdag 29 juli moeten automobilisten veel geduld hebben in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland’, zo schrijft de ANWB. De organisatie waarschuwde ook al eerder: ’s nachts vertrekken heeft niet zoveel zin, dan kom je juist in de file.

In Frankrijk is het morgen nog net niet dé traditionele Zwarte Zaterdag. Dat is volgende week: het eerste weekend van augustus, waarin altijd weer honderdduizenden Fransen naar het zuiden van hun land trekken. Maar ook morgen wordt het aansluiten op overvolle tolwegen. ‘De piekuren liggen tussen 08.00 en 14.00 uur. Het grootste knelpunt is de A7 tussen Lyon en Orange, reken op twee uur vertraging op deze Route du Soleil’, aldus de reizigersorganisatie. Het is een traditie waar Fransen niet vanaf lijken te willen: ,,Zelfs gepensioneerden met alle tijd van de wereld, gaan op die dag rijden.”

Sowieso moeten automobilisten en camperrijders die richting (Zuid-)Frankrijk trekken, rekening houden met vertraging in België. Er zijn werkzaamheden bij Luik, maar (nog belangrijker) op het circuit van Spa Francorchamps wordt zaterdag en zondag de Grand Prix Formule 1 verreden. Het goede nieuws: grote kans dat Max Verstappen die race dit jaar wint. Het slechte nieuws: er zullen forse files staan vanwege de duizenden Nederlanders die ieder jaar naar het circuit gaan.

En wie naar of Duitsland gaat, is ook al de klos. ‘In Duitsland wordt een van de drukste weekends van de zomer verwacht’, aldus de ANWB. ‘Dit komt door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. In het noorden staan in beide richtingen lange files tussen Hamburg en de Deense grens. In het zuiden rijdt het langzaam op de routes van en naar Oostenrijk; rond Füssen (A7) en München (A8, A99). De drukte begint vrijdagmiddag en houdt aan tot zondagmiddag.’ Sowieso zijn er deze zomer veel werkzaamheden (Baustelle!) op de Duitse snelwegen.

In Oostenrijk zal het dit weekend vaststaan bij de Tauern- en Karawanken-tunnel. Reken op 1,5 uur wachttijd. Idem (of meer) voor de St. Gotthardtunnel in Zwitserland.

Is er ook goed nieuws? Jazeker. Voor wie op deze vrijdagavond nog gewoon in Nederland is: er staat momenteel (20.00 uur) in heel het land niet meer dan 2 kilometer file.

