Partijgenoten zagen aan stoelpoten May na ‘pijnlijke’ brexit-top

Na weer een pijnlijke brexit-top in Brussel zagen Conservatieven volop aan de stoelpoten van premier May door haar vertrek te eisen en openlijk over mogelijke opvolgers te speculeren. Woensdag vroeg May om een verlenging van de deadline voor de brexit tot 30 juni, maar de Europese regeringsleiders gingen daar niet mee akkoord en maakten 31 oktober tot de nieuwe streefdatum.

De zoveelste vernedering in May’s zeer moeizame premierschap werd breed uitgemeten in de Britse pers. ‘Gaan we er OOIT uit?’, kopte The Sun, terwijl Metro een foto van het woensdag gepresenteerde zwarte gat afdrukte met als bijschrift: ‘Hoe brexit eruitziet vanuit de ruimte. Een akkoord is net zo ver weg als dit zwarte gat.’ En de Daily Mail herinnerde eraan dat de nieuwe brexitdeadline, 31 oktober, samenvalt met een beruchte feestdag: ‘May's Halloween Horror’.

Veel van May’s brexitgezinde partijgenoten zijn woedend over haar functioneren en het uitstel van de brexit. ,,Er is echt totaal geen progressie geboekt”, reageerde voormalig brexitminister David Davis op het uitstel. ,,Het is moeilijk voor te stellen dat May haar brexitdeal nog door het parlement krijgt. De druk op haar zal nu drastisch toenemen.” Een staatssecretaris die anoniem wilde blijven, dacht dat de Conservatieve Partij na Pasen een leiderschapsverkiezing zou kunnen organiseren. Medio juni kan er dan een nieuwe premier aantreden.

Brexiteer Anne Marie Morris probeerde het uitstel een positieve draai te geven: ,,Het mooie is dat we nu de tijd hebben om een andere leider te kiezen. Dat is de enige manier waarop we uit deze impasse kunnen komen.” Conservatief Peter Bone verwacht dat May binnen enkele dagen bekendmaakt dat ze opstapt. ,,Ik ben erg teleurgesteld. De premier heeft 108 keer gezegd dat we de EU zouden verlaten op 29 maart. Daarna zei ze dat er maar een heel kort uitstel zou komen. En nu hebben we helaas een uitstel tot 31 oktober.”

Maar May weet voorlopig van geen wijken. In een speech in het Lagerhuis gisteren was er geen spoortje van opgeven te zien. ,,Mijn prioriteit blijft om de brexit op een ordelijke manier te regelen. We moeten de EU zo snel mogelijk verlaten, met een deal.” Ze wees erop dat de Britse Lagerhuisleden een no deal-brexit hebben verworpen, maar het niet eens kunnen worden over een deal die voor hen wel werkt. ,,Ik weet dat er veel frustratie is in het land, en dat parlementariërs onder te druk staan. We moeten goed nadenken en tot een beslissing komen. Dat is van het grootste belang.”

Onlangs deed May de belofte dat ze plaats zou maken als de eerste fase van het brexitproces is afgerond: de scheiding. Zo lang dat niet is geregeld, wil de plichtbewuste premier niet weg. May hoopt nog steeds dat ze haar brexitdeal voor 22 mei door het parlement krijgt om deelname aan de Europese verkiezingen te voorkomen. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat dat lukt, en dat de Britten zeker nog tot het najaar hebben om het eens te worden. Zelf zei May vorige week nog dat een lang uitstel onacceptabel was: ,,Als premier kan ik een verlenging tot na 30 juni niet overwegen”.

Aan die uitspraak zal ze de komende tijd vaak worden herinnerd door haar partijgenoten die haar vertrek eisen. Maar, ook die zitten in een lastige positie. Een coup van binnenuit om May te vervangen is niet eenvoudig: volgens de regels van de Conservatieve Partij kan er niet twee keer in een jaar een vertrouwensstemming over haar worden gehouden. De laatste keer was in december, en die werd gewonnen door May. Dus de rebellerende brexiteers moeten een andere manier verzinnen om haar weg te krijgen.

