Partij van Arubaanse oud-premier Eman eist hertelling na groot aantal ongeldige stemmen

Politie Wenen onderzoekt moord op 13-jarig meisje

28 juni De politie in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is een onderzoek begonnen naar de moord op een 13-jarig meisje. Haar lichaam werd zaterdag, leunend tegen een boom, teruggevonden. Volgens forensische experts is ze flink toegetakeld en overleden door verstikking. Haar ouders hebben haar zondag geïdentificeerd, aldus een politiewoordvoerder.